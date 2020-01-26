РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» уступил «Локомотиву» со счетом 2:5 на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между «Витязем» и ярославским «Локомотивом» проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 25 января.

«ХК «Локомотив» и «Витязь» идут в таблице на равных. И от исхода трех их битв зависит очень многое. Второй раунд в Подольске – за ярославцами. Со старта ярославцы очень цепко оборонялись. Итог матча: ХК «Витязь»- «Локомотив» -2:5», - говорится в сообщении.

Главными судьями матча были Николай Акузовский и Александр Сергеев. Игру посмотрели 5,5 тысяч зрителей.