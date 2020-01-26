РИАМО - 26 янв. В подмосковном Можайске 25 января температура воздуха поднялась до плюс 3 градусов, что стало новым рекордом для данного дня, сообщается на сайте «Метеовести».

По территории европейской части России 25 января прошел активный циклон. При этом на западе и юге территории установились зоны рекордного тепла. Суточные рекорды по теплу обновились в Ленинградской, Тверской, Смоленской, Тульской и Рязанской областях.

«Затронули рекордно высокие температуры и запад Московской области. Новое достижение вписали в метеорологические летописи Можайска. Теперь рекорд суточной температуры воздуха в этом городе для 25 января составляет плюс 3 градуса, что на 0,1 градуса выше рекорда 2002 года», - говорится в сообщении.

До конца текущего месяца на территории европейской России сохранится не по-зимнему теплая погода.