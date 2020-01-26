РИАМО - 26 янв. Несколько неизвестных, вооруженных ножом, напали на двух человек на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 января в полицию обратился мужчина 1991 года рождения. Он сообщил о разбое по адресу: Туристская улица, дом 20, корпус 1.

«Установлено, что в 22:45 у дома по указанному адресу к заявителю и водителю такси подошли около семи неизвестных, один из которых угрожал мужчинам предметом, похожим на нож. Злоумышленники открыто похитили у таксиста 2 тысячи рублей и электронную сигарету, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что размер нанесенного материального ущерба устанавливается. Следователь полиции проводит проверку по полученному заявлению.