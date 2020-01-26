РИАМО - 26 янв. Столичные полицейские направили в Останкинский районный суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«Водитель автомобиля Citroen двигался по проезжей части 3-й Мытищинской улицы в направлении Новоалексеевской улицы в Москве, после чего при осуществлении поворота налево вне перекрестка не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу марки Honda и совершил с ним столкновение», - говорится в сообщении.

В аварии пострадал водитель мотоцикла, он получил различные тяжкие повреждения.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику аварии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.