РИАМО - 26 янв. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковского счета безработной женщины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 22 января. Неработающая женщина 1985 года рождения заявила в полицию о краже денежных средств со своего банковского счета.

«На телефон женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности. Под предлогом защиты денежных средств на ее расчетном счете неизвестный убедил женщину установить на телефон мобильное приложение, после чего совершил со счета кражу 428 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».