РИАМО - 26 янв. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на пассажира автомобиля в центре города, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 января безработный мужчина 1984 года рождения заявил в полицию о разбое по адресу: Большой Козловский переулок, дом 4.

«Установлено, что в 01:30 по указанному адресу трое неизвестных, следовавших вместе с мужчиной в неустановленной машине, нанесли ему удары по телу и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили портмоне, в котором находились личные документы и деньги», - сказал собеседник агентства.

После нападения злоумышленники высадили потерпевшего из автомобиля и скрылись. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей.