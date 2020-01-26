РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Декоративную подсветку зажгли на доме культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск после завершения ремонта кровли, сообщил «РИАМО в Подольске» директор ДК Михаил Ледов.

«За 2019 год мы завершили долгожданный ремонт кровли в ДК «Машиностроитель» и отремонтировали фасад здания. Первый подрядчик неудачно провел ремонт из-за чего мы были вынуждены поменять организацию. Новая компания завершила ремонт кровли и в настоящее время в ДК ничего не течет. Также рабочие провели локальный ремонт фасада», - сказал Ледов.

Он отметил, что в планах руководства ДК увеличить освещение здания и его территории, а также поменять окна, утеплить ДК и продолжить ремонт внутри учреждения.