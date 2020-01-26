РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Более 150 человек посетили ежегодный Klimovsk Rock Fest в доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск городского округа Подольск 25 января, сообщил «РИАМО в Подольске» директор ДК Михаил Ледов.

В концерте приняли участие семь групп: Carpet Cove, Laveu, Shadofsents, Fits и другие.

«Фестиваль в этот день посетили свыше 150 человек. Отмечу, что с каждым годом данное мероприятие пользуется все большей и большей популярностью, а уровень выступающих групп становится выше. Это уже шестой фестиваль, и в будущем мы планируем продолжать данную славную традицию», - сказал Ледов.

Он отметил, что в планах организаторов провести фестиваль в новом формате, который будет состоять из нескольких туров и завершающего мероприятия.