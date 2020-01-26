РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 янв. Три медали завоевали спортсмены из подмосковных Котельников на 16-м Рождественском турнире по дзюдо, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

Команда дзюдоистов из Котельников успешно выступила на 16-м Рождественском турнире по дзюдо, который проходил в Котельниках 25 января.

«Первое место занял Сергей Комаров, третье место заняли Марк Чивчян и Фирдаус Авезбаев. Поздравляем ребят и тренеров Ирину Матейчук и Дмитрия Печенина», - говорится в сообщении.