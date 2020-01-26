РИАМО - 26 янв. На следующей неделе в столичных офисах «Мои документы» пройдут занятия и мастер-классы, на которых эксперты расскажут всем желающим, как создавать бизнес-планы, успешно вести переговоры и грамотно планировать свое время, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Всех желающих также ждут на компьютерных курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома». Там расскажут, как пользоваться порталом, передавать показания приборов учета или записываться на прием к врачу онлайн», - добавляется в материале.

Кроме того, гостей МФЦ научат делать поделки и сувениры. Например, посетители центра госуслуг района Преображенское смогут сделать украшения из глины, а посетители офиса «Мои документы» района Нагатинский Затон - поделки в честь проводов Деда Мороза и Снегурочки.

Центр «Мои документы» района Матушкино приглашает всех на мастер-класс по изготовлению закладок для книг, а центры госуслуг районов Перово и Ломоносовский ждут гостей, чтобы поговорить об уходе за саженцами сибирского кедра.

Сейчас в столичных центрах «Мои документы» можно получить более 270 услуг, время ожидания приема составляет несколько минут. В МФЦ можно выпить кофе, посидеть на диване, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Центры госуслуг работают семь дней в неделю с 8 до 20 часов.