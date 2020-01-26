РИАМО - 26 янв. В столице 27 и 28 января ожидается выпадение порядка 20% от месячной нормы осадков, из-за снегопада может подрасти высота снежного покрова, сообщается на сайте «Метеовести».

За ночь и утро понедельника в столице может выпасть 3-5 миллиметров осадков. Однако в городе сохранится положительная температура воздуха, поэтому снег будет таять.

«А вот следующий фронтальный раздел, который затронет Москву вечером в понедельник, будет влиять на регион в течение всего вторника, принесет еще около 5-7 миллиметров осадков. И на этот раз это будет снег, который заметно увеличит высоту снежного покрова», - говорится в сообщении.

Норма по осадкам для Москвы составляет в январе 42 миллиметра.

Сейчас высота снежного покрова в мегаполисе составляет порядка 3 сантиметров, в Подмосковье максимальные сугробы наблюдаются в Черустях - 5 сантиметров.