РИАМО - 26 янв. Все рабочие дни следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются снег и мокрый снег, при этом температура будет выше нормы в среднем на 6 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели по территории региона пройдет активный циклон. В течение суток будет около нуля градусов. Во вторник столицу теплым сектором накроет уже следующий циклон. Погода будет облачная, в Москве будет опять около нуля, в области - от минус 3 до плюс 2 градусов», - сказал собеседник агентства.

В среду в Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье. В четверг в регион придет очередной циклон и принесет облачную погоду с небольшими осадками. В этот день в столице будет также около нуля, в области столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. В последний рабочий день недели сохранится такая же погода.

Синоптик добавил, что вся неделя будет богатой на осадки. Во все дни рабочей недели ожидается снег либо мокрый снег. При этом температура воздуха все равно будет выше нормы примерно на 6 градусов.