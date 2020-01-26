РИАМО - 26 янв. Новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, передается по воздуху, через пищевые продукты и предметы обихода, говорится в презентации министерства здравоохранения РФ, которая имеется в распоряжении РИАМО.

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуаром уханьского коронавируса является больной человек или неизвестное на данный момент животное.

«Механизм передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой, контактный и фекально-оральный», - говорится в презентации с уточнением, что точных данных на текущий момент нет.

Предварительно установлено, что восприимчивость людей к новому коронавирусу высокая среди всех возрастных групп. Опасность заражения связана с контактами с респираторными секретами больного, в меньших концентрациях вирус обнаруживается в фекалиях, моче, слюне и слезной жидкости больных. Инкубационный период заболевания длится от двух до 14 суток, но чаще 2-7 суток.

Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты). Также у некоторых больных отмечается ощущение сдавленности в груди и диспноэ (одышка). Лечение при этом симптоматическое.

По состоянию на 25 января умерли 42 человека, заразившихся новым коронавирусом. В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных 2019-nCoV, не выявлено. На государственной границе в РФ проводится усиленный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных по данному заболеванию регионов.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от поездок в китайский город Ухань до стабилизации ситуации. Находящимся в Китае россиянам посоветовали не посещать рынки, где продаются животные, воздержаться от посещения массовых мероприятий, пользоваться масками и чаще мыть руки.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщала, что из гостиницы «Арт-Москва Войковская» в инфекционную больницу госпитализировали китайских туристов. Тест на наличие коронавируса 2019-CoV дал отрицательный результат. Всех пациентов выпишут на амбулаторное лечение, за исключением одной больной, у которой обнаружили вирус гриппа А.