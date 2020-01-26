РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Бойцы из подмосковных Люберец выиграли три золота, одно серебро и одну бронзу на седьмом межрегиональном турнире по боксу, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.

25 января завершился седьмой межрегиональный турнир по боксу памяти Сергея Нейчева, проходивший в городском округе Дзержинский. В турнире приняли участие около 100 боксеров.

«Спортсмены из Люберец показали следующие результаты: первые места заняли Руслан Алияров, Михаил Наумов, Владислав Нежельский, второе место занял Владислав Попов и третье Хачбар Докаев», - говорится в сообщении.