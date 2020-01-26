РИАМО - 26 янв. У госпитализированных из гостиницы «Арт-Москва Войковская» китайских туристов не обнаружен коронавирус, большинство из них уже выписали из больницы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вчера вечером, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-CoV является отрицательным. Вирус не обнаружен», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А.

«Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана», - сказал представитель пресс-службы.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

В России было оперативно разработано средство для лабораторной диагностики коронавируса 2019-nCoV. Для проведения теста нужно отобрать образец из носоглотки человека. Данная диагностика позволит выявить заболевание на даже ранней стадии.