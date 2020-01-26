РИАМО - 26 янв. Глава Балашихи Сергей Юров открыл межрегиональный турнир по дзюдо памяти подполковников центра специального назначения ФСБ России группы спецназа «Вымпел» Александра Кайтукова и Павла Скороходова, на него приехали более 500 участников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Турнир проходит в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный с 25 по 26 января.

«Этот турнир имеет большое значение для нашего города. На территории Балашихи располагается центр специального назначения. Около 100 городов представляют здесь свои команды. Сегодня у спортсменов есть возможность не только проявить себя на татами, но и почтить память бойцов спецназа», - сказал Юров.

Он поблагодарил руководство и бойцов центра спецназа «Вымпел» за помощь в организации соревнований, рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Балашихе.

В турнире участвуют более 500 спортсменов из регионов России и других стран. Балашиху представляют пять клубов. Турнир проводится с 2017 года.

«На турнире бои проходят в 40 весовых категориях. Спортсмены от 2006 до 2011 годов рождения, в том числе и девочки – в этом году мы им выделили целый блок», - сказал вице-президент Федерации дзюдо Балашихи, соорганизатор турнира Александр Сухов.

Бойцы спецназа ФСБ Александр Кайтуков и Павел Скороходов погибли 24 января 2014 года от взрыва радиоуправляемого снаряда, выполняя задачу по поиску замаскированной базы боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни.