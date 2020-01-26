РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Пострадавшие разыскивают очевидцев взлома иномарки и кражи штатной магнитолы на Подольской улице в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец автомобиля.

«На днях в Подольске на улице Подольская, у дома №18, корпус 2, неизвестные вскрыли автомобиль Kia Rio. Они украли штатную магнитолу и блок управления климат-контролем, также свернули замок зажигания, видимо хотели угнать машину. Я написал заявление в полицию и в настоящее время ищу очевидцев данного происшествия», - сказал владелец.

Он отметил, что просит всех, кто владеет какой-либо информации об инциденте, сообщить Сергею Покузиеву в соцсети «ВКонтакте».