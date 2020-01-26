РИАМО - 26 янв. С открытием нового цеха Московского эндокринного завода почти все онкобольные столицы оказались обеспечены обезболивающими средствами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обезболивающими лекарствами обеспечено практически 100% онкологических больных. 10 лет назад всего 40% было обеспечено. И во многом благодаря тому, что начали выпускать свои лекарства, обеспеченность стала гораздо выше», - сказал Собянин в интервью программе «Местное время» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

Он добавил, что завод выпускает более 90% всех наркотических и психотропных лекарств в России.

Новый производственный цех Московского эндокринного завода открылся 22 января. Большая часть препаратов, которые производит завод, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Сейчас эндокринный завод продолжает реконструкцию и техническое перевооружение филиала «Лефортовский». Работы планируют завершить до 2022 года.