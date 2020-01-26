РИАМО - 26 янв. По итогам соревнований по фигурному катанию чемпионкой Европы стала Алена Косторная, серебро досталось Анне Щербаковой, бронза у Александры Трусовой, сообщает Газета.ru.

Чемпионат Европы по фигурному катанию прошел в городе Граце (Австрия). Косторная по итогам короткой и произвольной программ набрала 240,81 балла, Щербакова – 237,76, Трусова – 225,34.

«Если считать количество разыгрываемых наград на этом чемпионате Европы по одной медали за каждую дисциплину, то в общей сумме было разыграно 12 комплектов наград. Десять из них ушли России. Четыре золотые медали, три серебряные и еще три бронзовые», - говорится в сообщении.

При этом все золото турнира завоевали спортсмены из России, такого на ЧЕ не было 14 лет.