РИАМО - 26 янв. В Музее архитектуры имени А.В. Щусева пройдет цикл лекций «Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте», 12 встреч приурочили к грядущему 85-летию столичной подземки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Посетители узнают о феномене московского метро и о культуре подземного транспорта в мире», - отмечается в материале.

Лекторы расскажут гостям историю появления метро в СССР, проанализируют современную архитектуру метрополитена и дадут прогнозы на будущее. Слушатели также смогут узнать об архитектуре метро в других городах России - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.

Посетители также познакомятся с термином «внеуличный городской транспорт» и узнают о первых проектах в этой сфере в разных странах.

В качестве лекторов выступят авторы образовательного проекта «Еще раз про метро» — краевед, историк архитектуры, специалист по истории общественного транспорта Москвы Дмитрий Гончарук и кандидат исторических наук, специалист по архитектуре метро Александр Змеул.