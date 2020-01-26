РИАМО - 26 янв. За минувшие сутки в Подмосковье и Москве выпало порядка 2-4 миллиметров осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В регионе 25 января была метель. Также на востоке области прошла зимняя гроза.

«В Москве за сутки выпало 2 миллиметра, по области местами до 4. Это примерно одна десятая от нормы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в воскресенье в Московском регионе ожидаются небольшие осадки смешанного типа.

Как уточняется на сайте «Метеовести», больше всего осадков 25 января отмечено в подмосковных Серпухове и Черустях.

Также порывы ветра достигали в Москве 13-18 метров в секунду, а по Подмосковью ветер разгонялся до 20-25 метров в секунду, по шкале Бофорта такие значения соответствуют сильному шторму.