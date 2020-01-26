РИАМО - 26 янв. Медики ведут наблюдение за госпитализированными из гостиницы «Арт-Москва Войковская» китайскими туристами, все они находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Госпитализацию жителей Китая провели из-за повышенного внимания к КНР, где зафиксировали вспышку нового коронавируса.

«Все они (туристы -ред.) находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания. Никаких признаков осложненного течения ОРВИ, тем более пневмонии, у пациентов нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что госпитализация осуществлена как дополнительная мера наблюдения и обследования за состоянием пациентов.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», - добавил представитель пресс-службы.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Он может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.