РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Затор длиной свыше 1 километра зафиксировали в воскресенье утром на трассе А-107 в городском округе Подольск, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 09:35, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения потока 15 километров.

Также движение автотранспорта затруднено на улицах Правды, Индустриальная, Большая Серпуховская, Матросская, Стекольникова и других.