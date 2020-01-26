РИАМО - 26 янв. Пьяная ссора супругов в Мытищах завершилась поножовщиной, пострадавшего с ранениями груди и бедра госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«25 января в 00:15 из квартиры дома №1 по Новомытищинскому проспекту в Мытищах бригадой скорой помощи с непроникающим колото-резаным ранением грудной клетки и правого бедра доставлен и госпитализирован мужчина 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции за совершенное преступление задержали жену пострадавшего 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».