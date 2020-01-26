РИАМО - 26 янв. Туристов из КНР госпитализировали из столичной гостиницы «Арт Москва Войковская» с признаками ОРВИ, ситуацию контролирует Роспотребнадзор, сообщает ТАСС.

Их госпитализировали из-за подозрения на заражение новым коронавирусом.

«Состояние туристов удовлетворительное, температура от нормальной до незначительного повышения. Предварительный диагноз - ОРВИ. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве», - говорится в сообщении.

Директор гостиницы Михаил Волков отметил, что в отеле проживают 220 граждан Китая. По его словам, врачи обследуют других участников тургруппы из КНР, которая прибыла в столицу 25 января.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце 2019 года. Он может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

В мире зарегистрировано свыше 600 подтвержденных случаев данного заболевания. Практически все они зафиксированы в Китае, также есть случаи заражений в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Тайване. Зарегистрированы и летальные исходы.

Россиянам рекомендуют не посещать Китай, пока не стабилизируется ситуация.