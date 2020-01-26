РИАМО - 26 янв. В воскресенье свой 67-й день рождения отмечает генеральный директор акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», почетный гражданин Московской области Борис Обносов.

Обносов - известный ученый, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для Военно-воздушных сил, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота страны. Более 16 лет Обносов проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в городе Королеве. Он прошел путь от инженера кафедры Московского авиационного института имени Орджоникидзе до генерального директора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России.

Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России – корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.

Обносов - действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

Он является членом научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, членом бюро Союза машиностроителей России, заместителем председателя Московского областного союза промышленников и предпринимателей. Возглавляет совет директоров организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области.

Обносов родился 26 января 1953 года в Москве. В 1976 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе (МАИ) по специальности «летательные аппараты», а в 1983 году – Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «прикладная математика».

Обносов начал трудовой путь инженером кафедры 606 МАИ. С 1976 по 1993 годы Обносов был аспирантом, младшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником кафедры 606 МАИ. С 1994 по 1998 годы трудился на дипломатической работе.

С 1998 по 2003 годы Обносов занимал посты заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Российские технологии», заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт – оборонные технологии», советника генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт», советника генерального директора, затем – начальника департамента оборонных технологий и космоса федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт».

С 2003 года и по настоящее время Обносов является генеральным директором акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Он награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области.

Обносов - лауреат государственной премии в области науки и технологий, двух премий правительства Российской Федерации в области науки и техники. Почетный гражданин города Королева. Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года Обносову было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».