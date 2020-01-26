РИАМО - 26 янв. В воскресенье Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, кроме того, в регионе ожидаются небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 - плюс 1, по области - минус 4 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

Синоптики отмечают, что такая погода формирует неблагоприятные условия для метеозависимых людей. Независимо от имеющегося заболевания, большинство метеочувствительных в такие дни могут отмечать общее недомогание и ухудшение самочувствия.

В такой ситуации им помогут контроль артериального давления, предупреждение болевых симптомов и обострений при помощи рекомендованных врачом препаратов, применение общеукрепляющих средств.