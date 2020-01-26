РИАМО - 26 янв. В воскресенье в столичном Дворце спорта «Мегаспорт» стартует фестиваль предпринимательства для студентов, участников ждут мастер-классы и лекции, а также соревнование на лучший проект, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль студенческого предпринимательства — не просто место, где участники смогут задать вопросы экспертам, деловым людям и представителям власти о том, как начать свое дело. Здесь студенты могут пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства», - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Помимо всего прочего, своими навыками с молодыми людьми поделятся певцы Сергей Шнуров, Сергей Минаев и телеведущая и генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Чтобы попасть в команду к наставникам и поработать с ними над созданием собственного проекта, студентам нужно было оставить заявку на сайте фестиваля и пройти отборочный этап. Экспертное жюри выбрало наиболее интересные проекты по четырем направлениям.

В финал вышли 40 команд, а победителями станут четыре из них. Они получат четкую инструкцию, которая поможет реализовать собственный проект, а также подарки - сертификаты на дополнительное обучение в ведущих московских вузах.

Также запланировано проведение музыкального концерта с участием звезд российской эстрады. Среди них Мот, Елена Темникова и группа «Хлеб». Мероприятие будут вести Регина Тодоренко и Антон Комолов.