РИАМО - 25 янв. В текущем году благоустроят парк имени Л.Н. Толстого в Химках, там появятся велопарк, музейная площадь и смотровая площадка и экотропа, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В первую очередь модернизация объектов затронет такие функциональные зоны, как вход в парк, фудкорт и главная аллея.

«Парк имени Л.Н. Толстого задумывается как место, олицетворяющее и воспевающее красоты русской природы», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Прежние дорожки в парке будут демонтированы, планируется и снос части объектов, которые были ранее размещены на территории зеленой зоны.

На смотровой площадке парка можно будет посетить уютное кафе. Недалеко от нее будет организован спуск к роднику. Потом можно будет пройти на экотропу, которая позволит по-другому увидеть береговую архитектуру и среду у воды.

Для подростков и детей городского округа в парке планируется построить памптрек.