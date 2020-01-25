РИАМО - 25 янв. Жителей России в феврале ждет не по сезону теплая погода, в Москве температура будет соответствовать показателям марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«В феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны – здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на 2-4 градуса выше нормы», - говорится в сообщении.

В Москве последний месяц зимы начнется с похолодания, а потом в мегаполис вновь придут оттепели. А температура в городе будет соответствовать концу марта.

Более похожую на зимнюю погоду можно ждать в столице в середине февраля, но и тогда температура останется выше климатической нормы. В конце зимы снова ожидается мощное потепление.