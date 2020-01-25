РИАМО - 25 янв. В субботу в центральной части России жители видели грозовые вспышки, в частности, данное погодное явление было замечено на востоке Московской области, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«25 января в результате прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, с 16:10 по 18:10 с помощью измерительного комплекса локации гроз была зафиксирована серия из 15 молниевых разрядов. Географически грозовые засечки отмечались в треугольнике трех областей Центральной России – Московской, Владимирской и Рязанской», - сказал Тишковец.

Он добавил, что по климатическим наблюдениям, такое редкое явление, как гроза в январе, в регионе бывает не чаще чем один раз в десять лет.

«Справедливости ради отмечу, что ни одна из метеостанций грозы не отметила, однако в Сети появились видеоматериалы очевидцев о разрядах молний на фоне снегопада и метели», - добавил Тишковец.

Как уточняется на сайте «Метеовести», предварительные расчеты показывают, что на следующей неделе в средней полосе страны могут прогреметь грозы. Необычное для зимы погодное явление прогнозируется на 30-31 января.