РИАМО - 25 янв. В Павловском Посаде прошел фестиваль «Русский холодец», в рамках которого провели первый гастрономический чемпионат мира по холодцу, победителям в дисциплине по скоростному поеданию данного блюда вручили тарелки-медали, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Фестиваль проводится с 2014 года, в этом году в мероприятии приняли участие порядка 7 тысяч человек.

«Русский холодец» — это фестиваль вкуса и аппетита, где множество лакомых блюд порадуют даже самых избалованных гурманов. Это праздник творчества, где выступают артисты, а мастера представляют свои работы: картины, панно, поделки. Некоторые заливные кушанья сами по себе произведения искусства, которые даже жалко есть», - сказал глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

Он добавил, что на фестивале в прошлом году сварили самый большой холодец. А в субботу на мероприятие приехал и напоил всех чаем огромнейший Самовар Самоварович.

Чемпионат мира по холодцу включал в себя несколько дисциплин: первенство по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин, выбор «дамки» в «холодецкие шашки». Попробовать свои силы в данных испытаниях приехали участники из России, Беларуси, Армении и Грузии, стран Прибалтики.

Победителям подарили тарелки-медали, в которые можно положить новые порции холодца. Все участники демонстрировали волю к победе и хороший аппетит.

Также на мероприятии гостей ждали развлечения, конкурсы, забавы. Для детей сделали горку, надули батут, еще они могли поиграть с аниматорами и ростовыми куклами. Взрослым предложил испытать свои силы в перетягивании каната и боях подушками.

«Русский холодец» стал ярким культурно-туристическим событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».