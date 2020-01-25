РИАМО - 25 янв. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли на чемпионате Европы в танцах на льду, сообщает Газета.ru.

Соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию проходят в австрийском городе Граце.

«По сумме двух программ спортсмены набрали 220,42 балла. Второе место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими стали представители России Александра Степанова и Иван Букин (211,29)», - говорится в сообщении.

Еще одна российская танцевальная пара - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - стала шестой. Они набрали 188,03 балла.