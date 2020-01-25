РИАМО - 25 янв. Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента в районе Лианозово, где мужчина получил несколько ножевых ранений, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 24 января медики сообщили в службу «02» о ножевом ранении на Угличской улице.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире мужчину 1964 года рождения, зарегистрированного в этой квартире, безработного, которого на скорой помощи доставили в реанимацию с колото-резаными ранениями шеи, лица и правой кисти», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, началась проверка по данному факту.