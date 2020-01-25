РИАМО - 25 янв. В медиацентре столичного парка «Зарядье» возобновили показы фильмов «Полет над Москвой» и «Полет над Россией», которые были временно приостановлены из-за проведения регламентных работ, сообщается на сайте парка.

«Побывать в Республике Коми, на Камчатке, в Сочи или посмотреть на достопримечательности Москвы с высоты птичьего полета — все это снова можно сделать в виртуальном путешествии в медиакомплексе «Полет». «Летающий кинотеатр» продолжит знакомить зрителей с ключевыми местами страны и ее столицы», - говорится в сообщении.

Фильмы «Полет» стали одним из самых любимых развлечений посетителей парка. За 2019 год медиакомплекс посетили более 261 тысячи человек.