РИАМО - 25 янв. В главном здании Театрального музея имени А. А. Бахрушина в Москве 28 января откроется выставка «Без дублера», посвященная 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Николая Караченцова, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«Название выставки отражает отношение актера к профессии, к жизни и отношение к нему публики. «Без дублера» актер играл все свои спектакли в театре «Ленком», 17 лет в «Тиле» театра Марка Захарова. Свою главную роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» исполнял также почти четверть века – это почти 1,5 тысячи спектаклей», - говорится в сообщении.

На выставке можно будет увидеть личные гитары артиста, ботинки с металлическими набойками для степа, теннисные ракетки, виниловые пластинки фирмы «Мелодия», «Антологию Николая Караченцова» из 12 компакт-дисков.

Кроме того, в экспозиции выставят костюмы Караченцова: театральный – из рок-оперы «Юнона и Авось», смокинг от художника-модельера Вячеслава Зайцева.

Все желающие также смогут увидеть редкие фотографии из семейного архива артиста и генеалогическое древо Караченцовых, подлинные документы актера, его награды.

В пространстве выставки создан зрительный зал, где можно увидеть фрагменты из разных фильмов с участием артиста, в том числе эпизод фильма «Белые Росы. Возвращение», где актер сыграл свою последнюю роль после автокатастрофы.

Выставка будет открыта до 22 марта 2020 года.

В феврале 2005 года Караченцов попал в серьезное ДТП. Осенью 2017 года стало известно, что у Караченцова нашли опухоль в левом легком. Артисту сделали операцию и провели курс химиотерапии в Израиле по рекомендации российских врачей. Актер скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.