РИАМО - 25 янв. Полицейские из столичного района Строгино задержали мужчину, подозреваемого в краже строительных материалов у бывшего работодателя на общую сумму 455 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

К оперативникам обратился 25-летний управляющий фирмы, которая занимается продажей стройматериалов. Мужчина сообщил, что с открытой охраняемой площадки в районе 64-го километра МКАД пропали телескопические стойки общей стоимостью 455 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Строгино задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее работал в данной компании, но его уволили. Желая отомстить бывшему работодателю, злоумышленник решился на кражу: пока не видели охранники, он подогнал автомобиль к складу и вывез строительные материалы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.