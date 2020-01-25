РИАМО - 25 янв. В День российского студенчества перед главным зданием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова развернули огромное изображение зачетной книжки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники собрали изображение из отдельных табличек. Размеры зачетки составили 12,5 на 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров», - уточняется в материале.

Инициатором флешмоба стали студенческие объединения Москвы. Всего в акции приняли участие учащиеся 10 столичных вузов.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ он стал официальным.