РИАМО - 25 янв. В дорожной аварии на Калужском шоссе в Москве пострадали три человека, специалисты выясняют причины ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 17:10 на 26-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух легковых транспортных средств - Hyundai Solaris и Ford. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало три человека», - говорится в сообщении.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Специалисты устанавливают причины произошедшей аварии.