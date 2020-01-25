РИАМО - 25 янв. Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву», он знакомит всех желающих с самыми известными столичными Татьянами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Традиционно 25 января в России отмечают Татьянин день – двойной праздник, когда поздравляют с именинами всех Татьян, а также студентов. В связи с этим на портале «Узнай Москву» появился новый интересный маршрут – «День студента – день Татьян». В ходе прогулки можно будет узнать, где жили самые известные московские Татьяны и чем примечательны связанные с ними дома», - говорится в сообщении.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что в ходе прогулки по городу можно будет узнать, например, о жене генерал-губернатора, известной летчице, легендарной певице, матери русского поэта Сергея Есенина.

Прогулка по городу стартует возле исторического здания университета на Моховой, где расположена церковь святой Мученицы Татианы. Потом предлагается прогуляться в Леонтьевский переулок к меблированным комнатам «Лувр» и «Мадрид», где некогда жила литератор и переводчица Татьяна Щепкина-Куперник.

На Тверской улице можно увидеть дом генерал-губернатора Дмитрия Голицына, который жил там с женой Татьяной и другие интересные здания.

Маршрут заканчивается около церкви святых мучениц Софии и Татианы на Садовой-Кудринской улице.