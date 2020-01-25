РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Подъезд дома на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска занял первое место в муниципальном смотре-конкурсе на лучший отремонтированный подъезд Подмосковья, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «Вконтакте».

МУП «СЕЗ» с 2017 года планомерно ведет текущий ремонт подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении. По окончании косметического ремонта благодарные жители пятого подъезда дома №25 на улице Ленина решили принять участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучший отремонтированный подъезд Подмосковья.

«В результате этот подъезд занял на муниципальном уровне первое место. 24 января подъезд посетила делегация в составе представителей министерства ЖКХ Московской области, ГЖИ Московской области, ГБУ МО «УТНКР», администрации Подольска. Были на встрече и сотрудники МУП «СЕЗ», - говорится в сообщении.

На вопросы членов комиссии отвечала председатель совета дома Людмила Мельникова. Она высказала мнение проживающих о том, что ремонт в подъезде выполнен специалистами в полном объеме, качественно, пожелания жителей были учтены.