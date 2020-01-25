РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех причастных с Днем российского студенчества и пожелал им быть лучшими в своем деле.

«Дорогие студенты, с праздником! Впереди — целая жизнь, множество возможностей, дерзайте и будьте лучшими в своем деле! Только вперед!» - написал Воробьев в своем аккаунте в Twitter.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ в стране он стал официальным.