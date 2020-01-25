РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Сотрудники администрации Подольска проверили многоквартирный дом в микрорайоне Кузнечики, управляющей компании сделали замечание, что в лифтовых холлах хранятся личные вещи проживающих, это нарушает пожарную безопасность, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники теруправления администрации в микрорайоне Кузнечики провели очередной контрольный осмотр жилого фонда в многоквартирном доме на улице Академика Доллежаля, 8, который находится в управлении ООО «СпецКоммунПроект». Осмотр проводили начальник управления Евгений Патрушев, главные эксперты Оксана Гизун и Юрий Ерохин в присутствии сотрудников управляющей компании - главного инженера Андрея Кошелева и Ольги Диановой. Основное внимание уделено качеству уборки подъездов, лифтов, лестничных маршей, прилегающей территории.

«Осмотрели три подъезда, лифты, входные группы, квартирные холлы выборочно. В целом указанные объекты содержатся удовлетворительно. Управляющей компании сделали замечание, что в некоторых лифтовых холлах хранятся личные вещи проживающих, что является нарушением требований пожарной безопасности, а также о необходимости замены нескольких ламп», - говорится в сообщении.

Все входные двери, а также двери на переходных балконах оборудованы доводчиками или пружинами, входы в чердачные помещения перекрыты решетками, закрыты на замок. В первом подъезде сделали ремонт на пожарной лестнице, покрасили стены и потолки. Во втором и третьем подъездах на лестницах нашли участки отслоившейся шпатлевки и краски. Запорные устройства, домофоны в исправном состоянии. Во входных холлах порядок наводится ежедневно. Лифты в рабочем состоянии.

В проверенных квартирных холлах пожарные рукава и наконечники в наличии, уложены в шкафы.

Прилегающая территория содержится удовлетворительно. Слов благодарности заслуживает работа председателя совета дома Оксаны Домановой по созданию ландшафтного дизайна и посадке большого количества декоративных растений.