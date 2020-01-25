РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В МКЦ «Победа» в субботу прошел XI Открытый домодедовский фестиваль молодежных танцевальных коллективов «Январские звезды», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В фестивале приняли участие танцевальные коллективы городского округа Домодедово. В жюри находились профессиональные танцоры, руководители танцевальных коллективов, победители международных танцевальных чемпионатов.

«Спасибо большое всем участникам, вы огромные молодцы, потому что занимаетесь видом творчества, который дарит радость зрителям, родителям и нам, но работать надо над собой дальше», - сказала член жюри, артистка балета театра Натальи Сац, преподаватель хореографии Домодедовской детской хореографической школы Ирина Гулева.

В номинации «Современная хореография» в возрастной группе 10-13 лет третье место завоевал коллектив «Озорные огоньки», вторым стал коллектив Basis beginners студии современного танца Basis. Победу одержала школа танцев «Территория нового».

В этой же номинации в возрастной группе 14-18 лет третье место заняла школа танцев «Территория нового», второе место получил танцевальный коллектив Vegas, первым стал коллектив танцевальной студии Amfik.

В номинации «Современная хореография» возрастной группы 19-30 лет участвовал только один коллектив от студии Amfiks. По итогам он занял третье место.

В номинации «Современная хореография малая форма» места распределились следующим образом: в возрастной группе 19-30 лет третье место заняли Таисия Капитоненко-Губина, Сергей Остапчук и Анна Кривчак из студии Amfik; второе место заняли Николай Тюхов и Валерия Пананчук из танцевального коллектива Vegas; первое место также занял Николай Тюхов.

В номинации «Шоу-программа» третье место занял коллектив Dance Show Testa. На втором месте оказалась студия современного танца Basis, а победителями стали Amfik beginners из студии Amfik.

Победителей и призеров наградили кубками и дипломами.