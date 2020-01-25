РИАМО - 25 янв. Автомобиль Toyota украли с парковки во дворе дома на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 24 января в полицию обратился неработающий мужчина 1989 года рождения. Он заявил о краже автомашины на Суздальской улице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что во дворе дома неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruizer Prado, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 3,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».