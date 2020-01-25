РИАМО - 25 янв. В Москве до позднего вечера субботы ожидается снег, сильный ветер, дороги будут скользкими, автолюбителям рекомендовали пересесть с личной машины на общественный транспорт, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Непогода (ветер, мокрый снег, гололед и вот это все) с нами до 21 часа. Серьезных заторов на дорогах нет, зато высок риск попасть в ДТП из-за плохой видимости и слабого сцепления с асфальтом. Если вам куда-то надо, безопаснее в ближайшие часы выбрать городской транспорт», - говорится в сообщении.

Ранее столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за штормового ветра и мокрого снега, горожанам разослали СМС с предупреждением.

Также в Москве из-за штормового порывистого ветра объявили «желтый» уровень опасности погоды до 26 января. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.