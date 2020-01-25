РИАМО - 25 янв. Московский футбольный клуб ЦСКА выиграл у австрийского ЛАСКа со счетом 2:1 в товарищеской игре, которая прошла в Испании, сообщается на сайте российского клуба.

«ПФК ЦСКА во втором товарищеском матче обыграл австрийский ЛАСК. Дубль на счету Николы Влашича», - говорится в сообщении.

Московский футболист забил в ворота соперника мячи на 16-й и 88-й минуте встречи. Также ЦСКА пропустил гол от игрока австрийской команды Хусейна Балича.