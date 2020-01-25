РИАМО - 25 янв. Жителям столицы прислали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС России по Москве о том, что в субботу в городе ожидается порывистый ветер до 19 метров в секунду и мокрый снег.

«Центральное УГМС: 25 января до 21:00 по Москве ожидается усиление ветра порывами до 19 метров в секунду, дождь, мокрый снег, гололедица», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными при непогоде.

Ранее столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за штормового ветра и мокрого снега. Также в мегаполисе из-за порывистого ветра объявили «желтый» уровень опасности погоды до 26 января. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.