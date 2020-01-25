В субботу на столицу обрушился холодный атмосферный фронт, который принес с собой сильный ветер и снег. Видимость в городе ухудшилась до нескольких сотен метров. Пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают внезапную метель и делятся впечатлениями.
«А нам не страшен ни дождь, ни ветер... и даже метель! Погода сегодня расхулиганилась...» - написала пользовательница marinvek27.
Кажется, котам не по душе такая погода.
«Жалко, что скоро будет плюс и все растает!» - сокрушается lara_lora_bora.
Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...
Кто-то даже снял видео до/после.
«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе.»
Вам тоже страшно на это смотреть?
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#небовмоемокне Дело было вечером... Хорошо что дома были. И всё это наблюдали в течение 10 минут из окна. Фото расположены в обратном порядке. С чего всё началось в самом конце. МЧС предупреждает... . #погодашепчет #метель #январь2020 #зима2020 #зимаполнасюрпризов #вао #Москва
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