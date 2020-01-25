В субботу на столицу обрушился холодный атмосферный фронт, который принес с собой сильный ветер и снег. Видимость в городе ухудшилась до нескольких сотен метров. Пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают внезапную метель и делятся впечатлениями.

«А нам не страшен ни дождь, ни ветер... и даже метель! Погода сегодня расхулиганилась...» - написала пользовательница marinvek27.

Кажется, котам не по душе такая погода.

«Жалко, что скоро будет плюс и все растает!» - сокрушается lara_lora_bora.

Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...

Кто-то даже снял видео до/после.

«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе.»

Вам тоже страшно на это смотреть?