РИАМО - 25 янв. Столичным водителям рекомендовали держать дистанцию и не превышать скорость на городских улицах из-за мокрого снега, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В Москве началось обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. Призываем водителей не торопиться при управлении транспортом, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим», - говорится в сообщении.

Также перед выездом водителям рекомендовали убедиться в исправности машины и обеспечить наличие стеклоочистителя.

В Московский регион пришла снежная метель. Видимость в некоторых районах столицы ухудшилась до нескольких сотен метров.